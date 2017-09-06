Четверо вчителів зі Львівщини увійшли до двадцятки найкращих за версією Global Teacher Prize (прізвища)

Серед 20 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize – чотири педагоги зі Львівської області. Це Анна Савіцька з Червонограда, Ольга Зелінська та Сергій Хараху зі Львова, а також Оксана Окулова з селища Івано-Франкове. Про це інформує сайт pedpresa.ua.

«Нобелівську премію» для вчителів – Global Teacher Prize – заснував арабський мільярдер Санні Варкі 2014 року. Це світовий конкурс учителів, які зробили видатний внесок у професію.

Український етап премії ініціювала громадська організація «Освіторія». Мета загальнонаціонального конкурсу — не тільки популяризувати новаторські підходи в освіті, а й підняти престиж самої професії вчителя.

Переможець Global Teacher Prize Ukraine отримає 100 тисяч гривень, рік безкоштовного підвищення кваліфікації, реєстрацію на світову премію і поїздку на Global Education and Skills Forum 2018 у Дубай, де назвуть ім’я найкращого вчителя в світі.

15 вересня буде оголошено 5 найкращих вчителів України, а 7 жовтня буде обрано переможця – найкращого нового українського вчителя.

20 найкращих учителів України за версією Global Teacher Prize

Антоніна Показій, смт. Макарів, математика

2. Владислав Качур, м.Вінниця, англійська та німецька мови

3. Вікторія Биркович, м.Ужгород, початкова школа

4. Галина Загорулько, смт. Краснопавлівка, українська мова та література, основи медіаграмотності

5. Анна Савіцька, Червоноград, інформатика, українська мова, літературне читання в початкових класах

6. Любов Ігнатюк, м.Херсон, біологія та екологія

7. Людмила Желєзняк, Верхній Рогачик, англійська мова

8. Надія Вовченко, м.Черкаси, англійська мова та література

9. Наталя Гладких, м.Київ, предмети початкової та середньої школи

10. Наталія Наддур, м. Київ, англійська мова та економіка

11. Оксана Коваленко, м.Чернігів, математика та інформатика

12. Оксана Ратушняк, м.Хмельницький, математика

13. Олександр Чучаєв, м. Благовіщенське, історія та правознавство

14. Ольга Зелінська, м. Львів, початкові класи

15. Паул Пшенічка м. Чернівці, фізика та астрономія

16. Сегрій Зайцев, смт. Опішня, українська мова та література

17. Сергій Хараху, м. Львів, захист Вітчизни

18. Станіслав Федосєєв, м. Київ, математика, логіка, християнська етика

19. Оксана Окулова, смт. Івано-Франкове, хімія

20. Тетяна Веркалець, с. Розсошенці, історія.

2017 року переможницею в цьому конкурсі стала Меггі МакДоннел, яка боролася з проблемою суїциду серед підлітків в далекому селищі на півночі Канади.