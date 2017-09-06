Археологи завершили дослідження на площі перед ЛНУ ім. Івана Франка

За словами керівника розкопок археолога «Рятівної археологічної служби» Євгена Ткача, результати досліджень були очікувані – розкопки довели, що ця територія протягом багатьох століть була сильно заболочена і незаселена.

«Найдавніші знахідки, які нам трапилися, – це поодинокі фрагменти кераміки XV-XVI ст. Єдина споруда, яку ми зафіксували, – будівля XVII-XVIII ст. Вона була прямокутної форми, з приблизними розмірами 4Х5 метрів, з кам’яним фундаментом і дерев’яними стінами. Наразі ми не можемо сказати, що це було, але сподіваємось знайти відповідь на це запитання на старих мапах та в архівах», – розповів Євген Ткач.

Найцікавіша знахідка археологів – відрізок керамічного водогону XIX ст. Річ у тім, що у той час у Львові вже використовували дерев’яні та металеві водогони. Керамічним користувались лише короткий проміжок часу у XV столітті, від нього відмовились через ненадійність.

«Для чого поклали цей шматок водогону наразі невідомо. Він був скерований від входу до парку Франка у напрямку університету. Для нас це ще один пазлик у історії Львова», – розповів Євген Ткач.

Нагадаємо, НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інститут археології НАН України розпочала розвідкові розкопки на площі перед львівським університетом на початку липня. Дослідження провели на замовлення ЛКП «Зелений Львів» і вони є частиною передпроектних робіт перед реконструкцією площі та будівництвом тут підземного паркінгу. Метою робіт було з’ясувати наявність на цій ділянці давнього культурного шару.