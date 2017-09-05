Жителі Львівщини можуть придбати нове авто в розстрочку за зниженими ставками

ПриватБанк знизив процентні ставки з кредитування нових машин. Відтепер придбати нове авто у розстрочку можна зі ставкою 21%.

«Раніше вживане авто можна було придбати лише на сайті чи з майданчику банку. Нині ж кредитування вживаних авто передбачає можливість купувати як з ресурсів банку, так і у будь-яких власників, які хочуть продати машину. Для оформлення розстрочки навіть не потрібно бути клієнтом ПриватБанку. Придбати можна легкові, вантажні авто та автобуси», – розповів директор ПриватБанку на Львівщині Андрій Якимів.

Перший внесок становить 15% вартості авто, угода укладається на термін від одного до 5 років. Рішення про надання кредиту приймають протягом 30 хвилин від моменту звернення клієнта, а саме авто клієнт отримає протягом 2-3 днів. Окрім того, ПриватБанк бере на себе турботи, пов’язані з оформленням документів у РСЦ, що значно полегшує процедуру купівлі авто для клієнтів.

Також за умовами договору банк не може підвищити в односторонньому порядку процентну ставку із розстрочки, яку клієнт вже оформив. Це додатковий захист і гарантії для бажаючих придбати авто.

Умови програми дозволяють придбати будь-які авто незалежно від вартості та формату купівлі – як в автосалонах, так і на популярних інтернет-майданчиках. Платити по розстрочці можна більшими сумами, ніж установлений щомісячний платіж. Сума, що перевищує щомісячний платіж, піде на погашення тіла розстрочки.

Розрахувати платіж по розстрочці можна самостійно на офіційному сайті ПриватБанку. Додаткову інформацію по автокредитуванню можна отримати за безкоштовним телефоном 3700 та у кожному відділенні ПриватБанку на Львівщині.