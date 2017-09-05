За добу у Львові та на дорогах області сталося 86 ДТП
Із них 6 аварій – із потерпілими, в яких травмувалося 11 осіб
За минулу добу на території обслуговування патрульної поліції Львова сталося 86 дорожньо-транспортних пригод. Про це інфомрує Патрульна поліція Львова.
Причиною усіх ДТП стали порушення правил дорожнього руху та неуважність водіїв. Також, керманичі не врахували погодні умови.
Найближчі кілька днів очікуються дощі, тож патрульна поліція нагадує основні правила безпечного водіння під час дощу.
- Глибокі калюжі на дорозі краще переїжджати повільно й обережно. Під ними часто ховаються колодязі каналізації та теплотрас або вибоїна на асфальті. Крім того, в разі в’їзду автомобіля в калюжу на великій швидкості можна серйозно пошкодити бампер або радіатор. Якщо яма глибока – є небезпека потрапляння води в двигун, через що авто застрягне посеред ями, а також велика ймовірність у некерованому стані виїхати за межі проїжджої частини дороги.
- Гальмувати потрібно плавно, якщо різко натиснути на педаль гальма до кінця, то автомобіль просто злетить з дороги. Можна також застосувати гальмування двигуном переключаючи з вищої передачі на нижчу.
- Якщо дощ тільки починається, саме час зменшити швидкість руху на 15%, збільшити дистанцію та інтервал між автівками. Уникати обгонів, різких маневрів.
- Завжди під час дощу вмикайте фари(ближнє світло). Найбільш вдалий варіант для дощової погоди – протитуманні фари.
- Після того, як виїхали з калюжі, кілька разів натисніть на гальма – так їх можна просушити.
- У жодному разі не можна продовжувати рух під час дощу, якщо перестали працювати склоочисники, запотіли вікна або сильно забруднені світлові прилади, особливо в темну пору доби.
- При русі під час дощу не слід наближатися дуже близько до транспортного засобу, що їде попереду, бруд із його коліс може забруднити лобове скло, що обмежить вашу видимість.