За добу у Львові та на дорогах області сталося 86 ДТП

Із них 6 аварій – із потерпілими, в яких травмувалося 11 осіб

За минулу добу на території обслуговування патрульної поліції Львова сталося 86 дорожньо-транспортних пригод. Про це інфомрує Патрульна поліція Львова.

Причиною усіх ДТП стали порушення правил дорожнього руху та неуважність водіїв. Також, керманичі не врахували погодні умови.

Найближчі кілька днів очікуються дощі, тож патрульна поліція нагадує основні правила безпечного водіння під час дощу.