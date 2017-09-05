ЄБРР оголосив про конкурс із відбору компанії, що побудує сміттєпереробний завод у Львові

Європейський банк реконструкції та розвитку розпочав процедуру відбору компаній, які рекультивують Грибовицьке сміттєзвалище та побудують новий сміттєпереробний завод

На це ЄБРР готовий виділити 35 млн.євро.

За словами Вадима Ноздрі, директора ЛКП «Зелене місто», яке буде отримувачем кредиту, він уже мав розмови з приблизно 10 міжнародними компаніями. Серед них – італійські, німецькі та голландські.

Наразі ЄБРР опублікувало оголошення про те, що тендер на закупівлю товарів, робіт і послуг для проекту «Тверді відходи Львова» буде оголошено в четвертому кварталі цього року.

«Наприкінці жовтня – на початку листопада оголосимо два тендери. Перший – на рекультивацію старого сміттєзвалища, другий – на побудову заводу із механіко-біологічної переробки відходів», – сказав Вадим Ноздря.

Він також зазначив, що усі компанії поки що хочуть взятися за сміттєпереробний завод. Його побудують на території львівської ТЕЦ-2, що на вулиці Пластовій, за €25 млн. Проект будівництва готує французька компанія «Egis».

Натомість на рекультивацію Грибовичів наразі не зголосився ніхто. Хоча для цього виділять €10 млн із загальної суми, які є безповоротним грантом.

«Амбіція – збудувати перший в Україні завод з глибинної переробки відходів, а також рекультивація полігону. Ми зараз повністю переосмислюємо все, що було зроблено за минулі десятиліття, бо таких масштабних проектів ніхто в Україні не робив. Оголошення на сайті банку означає, що всі, хто мають бажання долучатись до наступних тендерних процедур, вже можуть зголошуватись, вивчати ситуацію. Це все публічно, усі ці процедури будуть за європейським законодавством», – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо, що Львівська міська рада в липні підписала кредитну угоду із ЄБРР для проекту поводження з твердими побутовими відходами.