Як головний прикордонник країни за кошти платників податків до Львова літав. Продовження

У статті ми підрахували, що політ Віктора Олександровича на зустріч випускників коштував державі та платникам податків орієнтовно у 2 тис. дол., тобто 52 тисячі у гривневому еквіваленті (це без врахування часу очікування літака у львівському аеропорту).

“Львівська газета” відправила запит до Адміністрації прикордонної служби з проханням пояснити мету львівського «турне» Віктора Назаренка та озвучити його вартість.

Держприкордонслужба уважно розглянула наше звернення і проінформувала, що метою службового польоту Diamond-а з Києва до Львова було «забезпечення режиму державного кордону». До слова, від Львова до кордону щонайменше 60 км.

Окрім контролю за кордоном Diamond виконав і «комплекс вправ на підвищення натренованості льотного складу у складних метеоумовах та недопущення перерв у польотах». Це формулювання викликає чимало питань. Наприклад, з огляду на сьогоднішню ситуацію (анексована територія на півдні, антитерористична операція на сході й понад 400 км неконтрольованого кордону), як часто виникають «перерви» у польотах 9-ти патрульних літаків і що їх зумовлює?

На жаль, у відповіді прикордонної служби ані слова про роль Віктора Назаренка в цій історії. Мабуть, 17 червня він опинився у військовому літаку, як у відомій рекламі 1990-х, випивши апельсинової газованої води.

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