Веремчук вимагатиме оголошення конкурсу на керівників транспортного управління і АТП-1

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міській раді Валерій Веремчук.

«Транспорт, як, до речі, і сміття, – винятково господарська площина. Це сфера, що потребує фахового й ефективного керівництва. Натомість пущена на самотік. Приїзд студентів, необхідність додатково користуватися міським транспортом у пасажирів, що прибувають приміськими автобусами, виявило, що у місті…. не вистачає маршруток. Але як таке може бути? Місто витратило 265 млн грн на 55 нових автобусів. Де вони?», – написав Веремчук на своїй сторінці у Фейсбук.

На його переконання, починати потрібно із призначення на конкурсній основі фахового керівника управління транспорту, де наразі, після звільнення навесні Віктора Щира, працює в.о. начальника. Також призначення директора потребує комунальне АТП-1, що охоплює близько 40% перевезень у місті.

«Мене дивують останні заяви з ЛМР, що хтось там готує цільовий саботаж перевізників, що маршрутки не їздять через брак водіїв і так далі. Насправді причина одна – багаторічна безгосподарність і небажання навести нарешті у цій сфері лад. Тому вже на найближчій сесії ми з колегами вкотре піднімемо питання про оголошення конкурсів на призначення начальників управління та АТП-1. Бо нинішня ситуація, коли на маршрути не виїхали понад 200 автобусів – третина від рухомого складу – вже при першій негоді переросте в черговий колапс, який мали взимку», – переконаний Веремчук.