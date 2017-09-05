У Львові відзначать День фізичної культури і спорту

До Дня фізичної культури і спорту, який відзначатимуть 9 вересня, у різних куточках міста Львова відбуватимуться спортивні заходи

Першою спортивною подією цього дня буде проведення майстер-класів із художньої гімнастики від абсолютної чемпіонки світу з художньої гімнастики, дворазової бронзової призерки Олімпійських ігор Ганни Безсонової «RG Fest-Lviv 2017», які проходитимуть в палаці спорту «Галичина» (вул. Керченська, 8).

Поціновувачі боксу матимуть змогу відвідати вуличний турнір, який відбуватиметься на площі перед Церквою Різдва Пресвятої Богородиці (просп. Червоної Калини, 70).

Ще один вуличний турнір – зі стрітболу та баскетболу на візках – пройде на спортивному майданчику на проспекті В. Чорновола, 45.

Центральна частина міста перетвориться на майданчик, де відвідувачі зможуть ознайомитися з багатьма видами спорту. Зокрема, відбуватимуться показові виступи від спортсменів Львівського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» із таких видів спорту: шахи, шашки, настільний теніс, шоудаун, боча, флорбол (площа перед ЛНУ ім. Івана Франка).

Відвідувачі зможуть взяти участь у вуличному турнірі з настільного тенісу, який відбуватиметься на площі перед пам’ятником Данилу Галицькому, а також відвідати вуличний турнір зі стріт-воркауту на спортивному майданчику на вул. В. Винниченка, 4.