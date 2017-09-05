Транспортні зміни: приміські маршрутки забрали, альтернативи не забезпечили

Від тепер усі міжміські та приміські маршрути курсують лише до автостанцій. Зокрема, перевізники, які здійснювали перевезення у Мостиському напрямку, з 2 вересня курсують на АС «Західна» замість Залізничного вокзалу, для автобусів із Пустомитівського та Городоцького напрямку кінцева зупинка буде не на Приміському вокзалі, а на сертифікованій автостанції АС№3, а пасажири із Жовківського напрямку їдуть не до площі Теодора, а до АС№2.

Таке перенесення спричинило чимало незручностей, а Львівська ОДА закликала місто збільшити кількість автобусів, що виїжджають на міські маршрути.

«У нас були наради з львівськими перевізниками, з власниками автостанцій і перевізниками приміських маршрутів. Ми проговорювали питання, щоб забезпечити для пасажирів зручність: щоб пасажир, приїхавши на автостанцію, пересів у міську маршрутку і рухався далі. Розуміємо, що буде певний перехідний період і будуть невеликі накладки. Однак аналізуємо пасажиропотік. Працівники управління транспорту ЛМР вже три дні в «години пік» відслідковують пасажиропотоки на АС «Західна». Де буде необхідність, ми додамо машини, щоб перевозити людей по місту», – офіційно прокоментував ситуацію заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

Попри заяви міських посадовців щодо готовності збільшити кількість транспорту, аби перевезти усіх, хто тепер доїздить лише до околиць міста, на практиці сьогодні відбулося цілком протилежне. Станом на 8 ранку на маршрутах курсувало 425 автобусів, не виїхало 218 автобусів. Про це інформує ГО «За якісний транспорт» на сторінці у Facebook.

Учора на маршрут не виїхала третина автобусів. 4 вересня виїхало 415 автобусів, хоча в попередні роки в аналогічний період виїжджало на маршрут приблизно 500 автобусів.

«За попередніми підрахунками, пасажиропотік не сягнув свого піку, але ми вже бачимо переповнені маршрутки, які курсують Львовом. Також вважаємо, що при збільшенні студентів, які розпочнуть навчання у другій половині вересня, недостатня кількість громадського транспорту спричинить транспортний колапс. Відповідно, вимагаємо від міської влади Львова якнайшвидше збільшити кількість автобусів на міських маршрутах або прийняти рішення про повернення на попередні місця», – зазначив Олег Синютка.

За словами Сергія Бабака, з технікою проблем немає. Автобуси є. З організацією перевезень проблем нема. Єдина проблема – це брак водіїв.

«Ця проблема є і в перевізників комунального транспорту, і приватного. Але ми шукаємо шляхи, щоб це вирішити», – розповів Сергій Бабак, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства.