Спільнота Варта-1 відновила роботу у Facebook
Сьогодні відновила роботу в соцмережі заблокована днями спільнота Varta1 – Варта1
«Група відновила роботу!!!» – написали її адміністратори на відновленій сторінці, подякувавши всім, хто допоміг розблокувати групу.
Як зазначив у коментарі адміністратор спільноти Ігор Зінкевич, причин блокування сторінки їм так і не повідомили.
Нагадаємо, 1 вересня соціальна мережа Facebook заблокувала одну з найчисельніших львівських груп Варта-1.
Щоб розблокувати сторінку, її прихильники масово подавали скарги до Facebook з протестом проти її видалення, зазначаючи, що спільнота не порушує стандартів соцмережі.