Спільнота Варта-1 відновила роботу у Facebook

«Група відновила роботу!!!» – написали її адміністратори на відновленій сторінці, подякувавши всім, хто допоміг розблокувати групу.

Як зазначив у коментарі адміністратор спільноти Ігор Зінкевич, причин блокування сторінки їм так і не повідомили.

Нагадаємо, 1 вересня соціальна мережа Facebook заблокувала одну з найчисельніших львівських груп Варта-1.

Щоб розблокувати сторінку, її прихильники масово подавали скарги до Facebook з протестом проти її видалення, зазначаючи, що спільнота не порушує стандартів соцмережі.