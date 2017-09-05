Сьогодні – Міжнародний день благодійності

Генеральна Асамблея ООН в своїй резолюції від 17 грудня 2012 року ухвалила оголосити 5 вересня Міжнародним днем благодійності. Тим самим підтверджуючи, що благодійність може сприяти заохоченню діалогу між людьми, що належать до різних цивілізацій, культур і релігій, а також солідарності та взаєморозуміння, визнаючи зусилля благодійних організацій та окремих осіб, у тому числі діяльність матері Терези.

Ініціаторкою Дня виступила Угорщина. Міжнародний день благодійництва збігається та приурочений до Дня пам’яті Терези Калькуттської (встановлений Римсько-Католицькою Церквою 19 жовтня 2003 року) – місіонерки, відомої своїм подвижництвом у справах доброчинності, однієї з засновниць (1950) і настоятельок Ордену милосердя, лауреатки Нобелівської премії миру 1979 року «за допомогу стражденному людству».

ООН пропонує відзначати Міжнародний день благодійності відповідним чином, сприяючи доброчинності, зокрема шляхом проведення просвітницьких та пропагандистських заходів.