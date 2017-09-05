Синоптики розповіли, якою буде погода у Львові у вересні

Завтра і післязавтра ще дощитиме

Вересень приніс до Львова дощі і суттєве зниження температури. «Погоду зараз обумовлюють циклони над Північною Європою, тож дощова погода ще трохи потримається», – розповіли «Львівській газеті» у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

Як обіцяють синоптики, завтра, 6 вересня, у Львові очікується хмарна погода з проясненнями, майже увесь день падатиме дощ. Уночі та вранці – слабкий туман. Вітер західний, вночі 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 6-8°, удень – 15-17° тепла.

7 вересня у Львові також очікують дощів. Вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі – 6-11°, вдень 14-19° тепла.

А от уже в п’ятницю, 8 вересня, варто очікувати поліпшення погоди. У вихідні опадів не прогнозують узагалі. Однак вітер докучатиме до кінця тижня.

Середня температура повітря найближчими днями коливатиметься в межах +18° і поступово зростатиме. Уже в неділю синоптики прогнозують до 28 градусів тепла. А потім очікуються стабільно погожі дні.

Бабине літо, за прогнозами метеорологів, завітає до нас у другій половині вересня – на початку жовтня.