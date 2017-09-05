Шевченківський гай запрошує на «Свято хліба-2017» (програма)
Свято відбудеться 10 вересня
Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, Громадська організація «Гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області» запрошують львів’ян і гостей міста на «Свято хліба – 2017», яке відбудеться 10 вересня у Музеї народної архітектури та побуту у Львові.
Програма передбачає:
- Посвячення хлібів
- Виступи улюблених гуртів – «Ягоди», «Хочу ЩЕ!», рок-група «Navigator», шоу-балет «Laurus», Віктор Винник «МЕРІ»
- Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих
- «Комора достатку». Охочі матимуть можливість перейти через засіки із зерном, облаштовані у коморі, дадуть можливість на дотик відчути багатство краю та отримати заряд життєдайної сили.
Також буде велика дитяча шоу-програма на галявинах від партнерів.