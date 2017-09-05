Шевченківський гай запрошує на «Свято хліба-2017» (програма)

Музей народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького, Громадська організація «Гільдія приватних пекарів та кондитерів Львівської області» запрошують львів’ян і гостей міста на «Свято хліба – 2017», яке відбудеться 10 вересня у Музеї народної архітектури та побуту у Львові.

Програма передбачає:

Посвячення хлібів

Виступи улюблених гуртів – «Ягоди», «Хочу ЩЕ!», рок-група «Navigator», шоу-балет «Laurus», Віктор Винник «МЕРІ»

Веселий віз «З хлібиною на гостину». Старости та куми разом із запальними музиками, їдучи головною алеєю, розкажуть про особливості обрядового хліба та частуватимуть охочих

«Комора достатку». Охочі матимуть можливість перейти через засіки із зерном, облаштовані у коморі, дадуть можливість на дотик відчути багатство краю та отримати заряд життєдайної сили.

Також буде велика дитяча шоу-програма на галявинах від партнерів.