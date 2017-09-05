Проект «Під зорею Пінзеля» об’єднає 35 сучасних митців

«Іоан Георгій Пінзель зробив величезний внесок у розвиток українського мистецтва, поширення української культури у світі. Цей проект – це перший крок для популяризації, розкриття спадщини Пінзеля та культури і мистецтва Львівщини зокрема», – зазначила в.о. директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Мирослава Туркало.

Метою проекту є збереження та популяризація мистецької спадщини Іоана Георгія Пінзеля – знаного українського скульптора середини XVIII століття, представника пізнього Бароко і Рококо.

Важливим завданням проекту є активізація мистецького середовища Львова, Тернополя та Івано-Франківська, заохочення молодих та вже добре відомих художників, скульпторів, керамістів, літературних, театральних та музичних діячів до створення мистецьких творів, перфоменсів, інтерпретацій, присвячених творчості І. Г. Пінзеля.

Відтак свої доробки вже погодилися запрезентувати художники М. Демцю, Р. Грабар, О. Скоп, Т. Бенях, С. Міхновський, О. Жеребецька, В. Цісарик, О. Онуфрів, Л.Каліка, О.Крохмалюк, В.Одрехівський, П.Сипняк, У.Федько, В.Проданчук, Р.Йолич, П.Романчук, Т.Тарасенко, О.Андрущенко, В.Москалюк,М.Москалюк, П.Ярмолик, О.Білорбан, М.Радь, П.Крохмалюк, Л.Панчишин та багато інших митців.

Мистецькі твори, виконані за мотивами творчості великого скульптора, стануть основою пересувної експозиції, що доповнюватиметься та буде демонструватися в Україні та найбільших містах Європи.

За словами Мирослави Туркало, проект передбачає у майбутньому організацію традиційного щорічного міжнародного фестивалю Іоана Георгія Пінзеля, метою якого буде не лише поширення інформації про творчість геніального галичанина в Україні та світі, а й створення унікальної мистецької платформи для творчої співпраці, спілкування з глядачами, обміну досвідом та інтеграції митців різних країн.

У межах проекту відбудеться презентація другого видання альбому «Таїна Пінзеля» Віри Стецько, демонстрація документального 10-ти хвилинного фільму «Таїна Пінзеля– від Бучача до Лувру» та показ авторської колекції одягу «прет-а-порте» Арт-студії ІвониЛобан «Пінзель. Львів. Бароко».

Презентація книги – о 17:00, мистецька частина – о 18:00. Вхід вільний.