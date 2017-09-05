Правоохоронці перекрили канал постачання наркотиків у виправну колонію у Львові

Працівники Управління протидії наркозлочинності у Львівській області спільно з працівниками відділу оперативної роботи та боротьби із злочинністю ЗМУ Міністерства юстиції та оперативниками однієї з львівських виправних колоній, викрили зловмисників, які організували канал надходження у колонію нарковмісних препаратів.

Як інформує відділ комунікації поліції Львівської області, до складу групи входив, зокрема, й працівник колонії. У нього виявили та вилучили прихований згорток із 25 таблетками, схожими на нарковмісні таблетки «субутекс», що містять наркотичну речовину бупренорфін, а також два грами речовини, схожої на психотропний препарат амфетамін.

Як з’ясували, працівник колонії отримав вказані нарковмісні речовини у своєї спільниці і мав передати їх громадянину, котрий відбуває у колонії покарання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Проводиться досудове розслідування.