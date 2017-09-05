Польський турист дебоширив у центрі Львова з оголеними сідницями (фото)

Вікенд у польського туриста не вдався – йому довелося сплатити штраф за свою поведінку

Як інформує Муніципальна Варта, цими вихідними оператори міського Центру безпеки, переглядаючи відео з камер спостереження, помітили чоловіка, який поводився не дуже чемно – чіплявся до перехожих, щось вигукував. Відбувалося це в центрі Львова, на площі Коліївщини.

Аби з’ясувати, що трапилося, туди вирушив патруль Муніципальної Варти. Почали з чоловіком розмовляти, побачили, що це польський турист. Тож йому польською мовою пояснили, що варто втихомиритись. Однак зухвалець вирішив продемонструвати своє ставлення до львів’ян і зокрема, до патрульних.

Спустивши штани та спідню білизну, він і далі викрикував лайливі слова. У таких випадках, відповідно до законодавства, патрульні Муніципальної Варти затримують порушника та викликають поліцію, щоб доставити його в районний відділок.

Коли емоційного поляка привезли до поліцейського відділку, там він ще трохи погаласував. Та згодом, мабуть, зрозумів, що накоїв дурниць. Бо врешті перепросив за свою поведінку, коли приїхали друзі, сплатили штраф за товариша й забрали його з поліції.