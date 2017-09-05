Петрові Порошенку «впало» на рахунок

Сьогодні на сайті НАЗК Президент оприлюднив «суттєві зміни в майновому стані».

Нагадаємо, протягом року чиновники мають зазначати зміни у майновому стані, якщо їх грошовий еквівалент перевищує 50 прожиткових мінімумів, а це більше 81 200 грн.

5 вересня Петро Олексійович задекларував відсотки від 5 вкладів у Міжнародному інвестиційному банку. Загалом на рахунок Президентові «впало» 1 млн 200 тис. грн (1 223 532).

Що цікаво, основним бенефіціаром ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» (ПАТ «МІБ») є сам Петро Порошенко, меншою часткою володіє його давній бізнес-партнер та за сумісництвом народний депутат Ігор Кононенко. До речі, активи Міжнародного інвестиційного банку зросли майже на 85% відтоді, як Петро Олексійович став Президентом у 2014 році.

У 2017 році Петро Олексійович вже вдесяте реєструє «суттєві зміни у майновому стані».

Усі 10 разів він повідомляв про отримання відсотків від ПАТ «МІБ». Загальна сума відсотків, отриманих за 9 місяців цього року, – більше 9 млн грн (9 167 228). За минулий рік Президентові «впало» на рахунок майже 12 млн грн.

Ще один цікавий штрих. У серпні, окрім відсотків, Президент задекларував 172 тис. грн, які отримав від продажу рухомого майна.



Рухоме майно в Президента купив Ігор Мозоль. Таке саме ПІП має екс-голова відділу протидії злочинами в бюджетній сфері Департаменту захисту економіки Нацполіції у місті Київ.

З 2016 року Ігор Анатолійович директор з безпеки ПАТ «Київоблгаз».