Охоронцеві Димінського змінили запобіжний захід

Сьогодні, 5 вересня, охоронцеві Петра Димінського Андрію Борщу змінили міру запобіжного заходу з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт

Про це інформує видання Zaxid.net. Також Апеляційний суд Львівської області зобов’язав підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП бути присутнім на всіх засіданнях суду, не спілкуватися зі свідками ДТП, здати закордонний паспорт.

Адвокати Борща хотіли взяти його на поруки його фірмою «Ірбіс». Але суд задовольнив позов частково та помістив підозрюваного під домашній арешт. У разі недотримання умов міру запобіжного заходу змінять на більш сувору.

Франківський відділ поліції зобов’язали виконати рішення суду 5 вересня.

Нагадаємо, 18 серпня сталася смертельна ДТП на трасі М10 Львів-Краковець біля селі Ямельня Яворівського району за участі кортежу відомого бізнесмена, власника ФК «Карпати» та холдингу ZIK Петра Димінського. За попередніми висновками, автомобіль Opel Astra, за кермом якого була 31-річна мешканка села Ямельня Наталія Тріла, повертав з траси в село, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП.

Смертельну аварію спричинив Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР. Петро Димінський часто сам керує цим авто, при цьому його супроводжує позашляховик охорони. Видання ZAXID.NET, посилаючись на очевидців події, стверджувало, що Димінський був на місці ДТП й одразу після аварії закрився в позашляховику охорони. Проте вину за ДПТ взяв на себе охоронець почесного президента ФК «Карпати».

Згідно з ухвалою Галицького районного суду м. Львова, щодо охоронця Димінського було обрано запобіжний засіб у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Слідчі, котрі розслідують ДТП за участю автомобіля Петра Димінського, призначили експертизу слідів біологічних матеріалів, які залишилися в момент зіткнення на подушці безпеки автомобіля «Мерседес». Відтак радник міністра МВС Антон Геращенко повідомив, що за кермом автомобіля був не охоронець Димінського.

Згодом ЗМІ оприлюднили відеозапис ДТП, який зробили очевидці аварії. На місці події видно сивого чоловіка в білій сорочці, дуже схожого на Петра Димінського.

Сам Петро Димінський 22 серпня полетів у Женеву, не дочекавшись призначеного на наступний день допиту в прокуратурі у цій справі, де він наразі є в ролі свідка.