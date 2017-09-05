Нетвереза донька «позичила» автомобіль у батьків без їхнього відома

Як повідомила Патрульна поліція Львова, сьогодні близько 6 години ранку патрульні помітили на вулиці Городоцькій автомобіль Opel Astra, в якого не було ввімкнене ближнє світло фар. Інспектори зупинили транспортний засіб. Коли патрульні підходили до автомобіля, водій почав перелазити на заднє сидіння.

У салоні автомобіля сиділо троє осіб – жінка та два чоловіки. Патрульні попросили всіх вийти на вулицю та не вводити їх в оману. Власницею автомобіля представилася жінка, яка почала нервувати, хамити патрульним, а також мала ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік, який був за кермом, розказав що побачив цю жінку, коли вона намагалася завести автомобіль, а оскільки вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння – запропонував завезти додому. Патрульні попросили водія надати посвідчення, проте він його не мав. Окрім цього, перевірка його на стан алкогольного сп’яніння показала результат 0.78 проміле.

Коли патрульні почали складати адміністративні матеріали, то почули від диспетчера орієнтування на автомобіль Opel Astra, який викрали з-під будинку на вулиці Сахарова. Це був той самий транспортний засіб. Після цього інспектори дізналися, що донька забрала в батьків автівку, не попередивши про це. На місце події приїхав батько, забрав транспортний засіб і доньку. А 20-річний водій отримав протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та протокол за керування автомобілем особою, яка не має такого права.