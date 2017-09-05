На Жовківщині водій травмував 20-річну львів’янку і втік з місця події

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 вересня близько 20.30 на автодорозі Київ – Чоп у селі Малехів Жовківського району

Як інформують у відділі комунікації поліції Львівської області, невідомий водій невстановленого автомобіля наїхав на пішохода, 20-річну львів’янку, яка переходила проїжджу частину дороги поза межами пішохідного переходу, та зник з місця події.

Унаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження – в неї діагностували «закритий перелом кісток тазу та обох кісток верхньої третини лівої гомілки, забій м’яких тканин тім’яної ділянки».

Правоохоронці встановлюють особу водія та місцезнаходження причетного до наїзду транспортного засобу, з’ясовують обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Якщо ви стали свідком цієї автопригоди, правоохоронці просять звернутися в найближчий відділ поліції, або зателефонуйте на оперативну лінію 102.