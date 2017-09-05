Львівські митники виявили в Краковці 3,5 тонни контрабандної тканини (фото)

Днями в пункт пропуску «Краковець» у напрямку «в’їзд в Україну» заїхав вантажний транспортний засіб з напівпричіпом під керуванням громадянина Республіки Польщі.

Як інформує ДФС у Львівській області, згідно з поданими товаросупровідними документами, у вантажному відсіку транспортного засобу переміщували дубльовану тканину в рулонах. Загальна вага товару – 7,25 т, а заявлена вартість – понад 15 тис. євро. Відправником було зазначено компанію з Німеччини, а отримувачем – підприємство з м. Стрий (Львівська обл.)

Під час митного контролю було встановлено розбіжність між справжніми та вказаними в документах ваговими показниками. Транспортний засіб скерували в місце поглибленого огляду транспортних засобів та товарів.

Під час митного огляду вантажного відділення авто працівники Львівської митниці ДФС, окрім заявлених в товаросупровідних документах товарів, виявили 174 рулонів дубльованої тканини вагою 3,5 т.

Водій пояснив, що не був присутнім під час завантаження, а причіп з вантажем отримав у Польщі. Про товар, який виявили у транспортному засобі, йому не було відомо.

За фактом виявлених розбіжностей відправлено запит на адресу фірми-відправника, а також запрошено її керівника для пояснень. На відправлені запити ні відповіді не отримано, ані керівник не прибув для надання пояснень.

Враховуючи викладене, встановлено, що керівник компанії надав товаросупровідні документи з неправдивою інформацією щодо товару, який переміщували через митний кордон України. Отже, вчинив переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, надавши одним товарам вигляду інших, а також подавши органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять не правдиві дані щодо найменування та ваги товарів.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Складено протокол про порушення митних правил. Справу скерують до суду.