Львівська школа джазу розпочинає третій навчальний рік

Цієї осені Львівська школа джазу та сучасної музики уже втретє запросить на навчання малих і дорослих меломанів, музикантів-професіоналів та аматорів. Усі охочі зможуть не тільки послухати концерт, а й познайомитися з викладачами та випускниками школи, більше дізнатися про її унікальні методики та про джаз.

Заняття у Школі розпочинаються у перший понеділок вересня. Втім приєднатися до навчального процесу можна протягом року, адже підхід і програму для кожного учня викладачі підбирають індивідуально. На концерті усі охочі зможуть познайомитися з викладачами Школи.

Цього вечора Школу презентуватиме її керівник – відомий український джазовий барабанщик та лідер етно-джазового проекту «ShockolaD» Ігор Гнидин, викладачі Михайло Олійник (фортепіано), Тарас Кушнірук (гітара, джазова гармонія), Юлія Швед (вокал), Марк Токар (бас, контрабас), Рефат Асанов (саксофон), Ольга Беркій (джазове сольфеджіо) та кращі учні. Також присутні матимуть змогу ознайомитися детальніше з діяльністю Школи, дізнатися умови вступу і вступити на навчання не зволікаючи.

Керівник Школи Ігор Гнидин розповідає: «За три роки у Школі сформувався професійний викладацький колектив,об’єднаний спільною метою, ідеєю та методикою. Кожен викладач має індивідуальний підхід, заснований на спільній розробленій навчальній програмі, за зразком польських та європейських навчальних закладів. За три роки з’явились перші активні учні, які вже почали формувати своє індивідуальне звучання і можуть самостійно грати на фестивалях, як це було на “AlfaJazzFest”, “Флюгерах Львова” та “Jazz Bez”. Також наші учні беруть активну участь у майстер-класах в Польщі. Cловом, ми якраз досягли того піку, коли можемо думати як розширятись і набирати масштабніших навчальних обертів».

Основою навчання у Школі є індивідуальний підхід, заснований і сфокусований на творчих ідеях – спонтанних і продуманих, які виникають підчас навчального процесу, як від викладачів, так і від учнів. Вони доповнюють одне одного і об’єднують у спільному джазовому звучанні.

«У нас можна навчатись спочатку, навіть зовсім не маючи музичної освіти. В нашу навчальну програму входять, крім індивідуальних занять з інструменту, ще групові заняття з елементарної теорії, джазової гармонії та ансамблю. Тобто це повноцінний навчальний курс», – додає він.

«Водночас курс, який ми пропонуємо, немає обмежень і вузьких рамок. Кожен охочий вчитися, може приєднатися до нас у будь-який час і настільки часу, наскільки йому вистачить натхнення. Зазвичай учні приходять до нас з певною метою, і залишають навчання тоді, коли відчувають, що взяли від Школи все їм потрібне для подальшої самостійної практики, опираючись на основи які ми їм дали. Багато хто продовжує навчання, тому що потребує середовища, спілкування або найголовнішого – практики, гри у ансамблі свого рівня. На відміну від інших джазових шкіл, які вже сформувались в Україні, за дуже адекватну, помірну ціну, ми пропонуємо повноцінний курс основ джазової імпровізації, з яким можна рухатися вперед», – наголошує Ігор Гнидин.

Місце: «Дзиґа» (2-поверх, вул. Вірменська, 35).

Початок: о 19.00.

Вхід вільний.

https://www.facebook.com/jazzschool/

jazzschoollviv@gmail.com

Відео Школи: