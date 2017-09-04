Хто може безкоштовно потрапити на Форум видавців (перелік, умови)

Цього року Форум видавців вирішив запровадити вільний вхід для певних категорій населення

На 24 Форум видавців вхід вільний для працівників: шкіл, університетів, бібліотек, музеїв, театрів. Про це інформує сайт Форуму видавців. Працівники навчальних закладів та закладів культури можуть безкоштовно і за попередньою реєстрацією відвідати 24 Форум видавців лише 14 та 15 вересня. У наступні дні квитки потрібно придбати в касі. На стійці реєстрації необхідно обов’язково показати підтвердження свого місця праці.

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*Квиток на 1 день: реєстрація працівників навчальних закладів та закладів культури – https://goo.gl/forms/uwtymhcHnpDuARPD3

Письменники, перекладачі та ілюстратори, які не беруть участі в 24 Форумі видавців, мають можливість отримати безкоштовний 4-денний квиток на книжковий ярмарок, за попередньою реєстрацією. На стійці реєстрації потрібно обов’язково показати роздрукований електронний квиток, який Вам буде згодом надіслано.

Реєстрація письменників, перекладачів, ілюстраторів, які не беруть участі в 24 Форумі видавців – https://goo.gl/forms/b4LXssDj4F8KH2Oa2

На 24 Форум видавців також вхід вільний для груп студентів із 10 і більше осіб.

Організовані групи студентів можуть безкоштовно і за попередньою реєстрацією відвідати 24 Форум видавців лише 14 та 15 вересня, в наступні дні квитки потрібно купувати в касі.

Електронну скриньку вказувати обов’язково, адже на неї надійде лист.

На реєстрації кожен член групи має показати студентський квиток.

*Квиток на 1 день. Реєстрація організованих груп студентів – https://goo.gl/forms/0sjjaD81lHEq3xpG2

На 24 Форум видавців вхід вільний для: особи з інвалідністю, учасників АТО, осіб з бгатодітних сімей, переселенців.

*Квиток на 1 день. Реєстрація пільгових категорій – https://goo.gl/forms/JFDneZbZTnRf4O5Q2

Діти до 16 років і пенсіонери також отримують квитки безкоштовно (реєстрація на місці).

Діти – квиток на 1 день.

Пенсіонери – квиток на 4 дні.

Важливо! Зареєструватися на місці зможуть лише пільгові категорії, діти до 16 років і пенсіонери. Всі інші зможуть потрапити на Форум видавців безкоштовно лише за попередньою реєстрацією.