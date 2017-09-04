У жовтні відкриють перехрестя Личаківська – Мечникова

Перехрестя Личаківська – Мечникова планують відкрити вже на початку жовтня

Про це «Львівській газеті» розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

«Була складна ситуація зі старим колектором, через який кілька разів утворювалося просідання. Департамент житлового господарства міської ради замовив додаткові роботи щодо його заміни. На початку жовтня перехрестя буде відкрите», – розповів Олег Береза.

Нагадаємо, перехрестя Личаківської і Мечникова закрили на ремонт на початку весни. Спершу його обіцяли відкрити до кінця травня. Однак згодом відкриття перенесли.