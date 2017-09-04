У студента-іноземця у Львові виявили гашиш

Наркотичні засоби та приладдя для їх вживання іноземний студент зберігав за місцем свого тимчасового проживання

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області, під час проведення санкціонованого обшуку у квартирі одного з будинків по вулиці Колосковій у Львові, де тимчасово проживав 25-річний громадянин Єгипту, студент одного з львівських вищих навчальних закладів, правоохоронці виявили п’ять згортків із речовиною, схожою на наркотичний засіб «смола канабісу» (гашиш) вагою близько десяти грамів, а також два пристрої для викурювання наркотичних засобів.

Виявлені наркотичні засоби та приладдя для їх вживання поліцейські скерували на експертне дослідження. Вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України, також триває перевірка законності перебування іноземного громадянина на території України.

Нагадаємо, протягом серпня на території Львівщини проходили загальнодержавні профілактичні заходи під умовною назвою «Мігрант», метою яких є зменшення негативного впливу етнічної злочинності на криміногенну ситуацію в регіоні та державі загалом.