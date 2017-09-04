У Львові відсвяткують відкриття Пластового Року 2017 (програма)
Після насиченого таборового літа усі пластуни повертаються до звичного темпу пластування, налаштовуються на новий продуктивний рік.
Цього разу, святкування Відкриття пластового року відбуватиметься на вже звичних для нього локаціях: програма розпочинається у Гарнізонному храмі свв.апп. Петра і Павла, де відбудеться молебень, тоді на площі Ринок біля входу до Ратуші пройдуть традиційні пластові урочистості, після яких усі охочі зможуть відвідати «Пластове містечко», котре функціонуватиме впродовж всього дня у сквері навпроти ЛОДА.
Упродовж дня в Пластовому містечку відбуватимуться різні забави, майстер-класи для усіх охочих, також буде представлена пластова кухня та різноманітні солодощі. У рамках Відкриття Пластового Року поруч Пластового містечка також діятиме і Третій Пластовий ярмарок, де пластуни запрезентують власну домашню випічку та вироби ручної роботи.
Програма заходу:
Неділя, 17 вересня
11:00-12:00 – служба Божа у Гарнізонному храмі
13:00-13:45 – урочисте пластове відкриття на площі Ринок
12:00-18:00 – функціонування «Пластового містечка» у сквері навпроти ЛОДА