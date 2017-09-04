У Бібрці відремонтували музичну школу

У м. Бібрка Перемишлянського району в День знань відкрили оновлену музичну школу, яку відремонтували в межах обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку

Загальна вартість проекту – 398,6 тис грн. Цю суму спрямували на капітальний ремонт даху та фасаду корпусу № 2 музичної школи.

За словами начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв’язків Львівської облради Івана Собка, частка обласного бюджету становить 199,3 тис. грн, решта – кошти міського бюджету і громади.

«Внесок мешканців – більш ніж 80 тис. грн! Це – яскравий приклад згуртованості громади, доказ важливості для міста функціонування цього музичного навчального закладу, в якому займаються юні таланти не лише з Бібрки, а й із прилеглих сіл», – зазначив посадовець.

У Бібрській музичній школі працює 25 викладачів і навчається 196 учнів на музичному та художньому відділах. Серед вихованців – переможці всеукраїнських, обласних мистецьких конкурсів та олімпіад.

Колектив закладу бере активну участь у культурному та суспільному житті міської громади, надаючи допомогу в проведенні культурно-масових заходів району.