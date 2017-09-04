СБУ вилучила копії документів в управлінні освіти міської ради

Нагадаємо, раніше у прес-службі ЛМР «Львівській газеті» повідомили, що в управлінні освіти ЛМР відбувається обшук. Водночас начальниця управління освіти Львівської міської ради Зоряна Довганик стверджує, що це був не обшук.

«Жодних обшуків в управлінні освіти сьогодні не відбувалося. До нас з листом звернулися представники Служби Безпеки України щодо надання копій документів, які стосуються електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів. Швидше всього, це було через звернення батьків, чиї діти не потрапили у садок. Ми змогли їм надати копії наказів управління, які стосуються відповідальних осіб, копії положення про електронну реєстрацію та копії, власне, рішення виконавчого комітету щодо функціонування електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів», – зазначила Зоряна Довганик.

Також Зоряна Довганик прокоментувала, що у вересні у місті будуть відкриті групи короткотривалого перебування для тих дітей, які не змогли цього року потрапити у ДНЗ.

«З 1 вересня ми прийняли у садочки в межах 7 тис. дітей. Ті діти, які в цьому році не потрапили до дошкільних навчальних закладів, їхня електронна заявка автоматично перереєстровується на наступний рік. Це приблизно 3 800 дітей. Зараз ми працюємо над тим, аби створити групи короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах. Вони зможуть відвідувати садочок в першій або в другій половині дня. І це дозволить прилаштувати на половину дня усіх дітей, які не потрапили у садочки», – додала Зоряна Довганик.