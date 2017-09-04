ПриватБанк у серпні забезпечив 10 мільярдів «кешлесу»

У серпні через мережу торговельних терміналів ПриватБанку українці оплатили покупок на 10 млрд грн, оновивши травневий рекорд оплат (9,4 млрд грн)

Як повідомили в банку, за останній місяць кількість оплат покупок картками зросла на 14% – до 56,5 млн операцій. З урахуванням того, що зараз у мережі банку працює 139 тис. POS-терміналів, на кожен термінал на місяць припадає понад 400 «кешлес»-клієнтів.

За даними ПриватБанку, майже половина карткових витрат жителів країни в серпні йде на їжу (4,4 млрд грн). При цьому середній чек у супермаркетах у серпні дорівнював приблизно 110 грн.

На другому місці за обсягами безготівкових покупок електроніка та побутова техніка – майже 1 млрд грн. Також українці активно користуються «кешлесом» в аптеках (535 млн грн), ресторанах і кафе (501 млн грн), автосервісі (323 млн грн).