Правоохоронці розшукують підозрюваного в розповсюдженні порнографії

Франківський відділ поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукує Гречуха Віктора Володимировича, 15.04.1979 р.н., уродженця міста Червоноград. Чоловіка шукають за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Усіх, кому відомо місце перебування зловмисника, просять зателефонувати на оперативну лінію 102 або за номером телефону 8 (032) 238-95-51.