На завтра у Львові прогнозують зливи і грози

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на території Львівської області та міста Львів 5 вересня очікуються пориви західного вітру 17 – 22 м/с, вдень місцями сильні дощі, грози, град. Температура повітря вночі 6 – 8°, вдень 14 – 16° тепла.

6 вересня синоптики прогнозують часом дощ, вітер західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 6 – 11°, вдень 13 – 18° тепла.

7 вересня вночі та вранці часом можливий дощ, удень – без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 8 – 13° тепла, вдень 16 – 21° тепла.