На Львівщині зіткнулися дві вантажівки (фото)

ДТП сталася сьогодні, 4 вересня, близько 9.30 на автодорозі «Київ – Чоп», неподалік села Козьова Сколівського району

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, попередньо встановлено, що зіткнулись вантажівки «Вольво», якою керував громадянин Білорусі, та «ДАФ», за кермом якої перебував мешканець Вінницької області. Через ДТП на проїжджу частину дороги розлилося паливо.

На місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини події, вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Водій ДАФ отримав ушкодження, лікарі встановлюють діагноз.

Фото: Igor Zinkevych