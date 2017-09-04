Команда «Львівгазу» вийшла у фінал Всеукраїнських змагань аварійних служб газу (фото)

«Наша майстерність – ваша безпека!» – під таким гаслом від 29 до 31 серпня на спеціальному полігоні у місті Рожище (Волинска обл.) відбувався третій етап Всеукраїнських змагань газових аварійних служб компаній РГК.

За першість у Західному регіоні змагались кращі бригади «104» газорозподільних компаній із семи областей: «Волиньгаз», «Закарпатгаз», «Івано-Франківськгаз», «Львівгаз», «Рівнегаз», «Тисменицягаз» та «Чернівцігаз».

Подібні Всеукраїнські змагання у цьому році проводили вперше. Організатором першості стала група компаній РГК. На початку липня ПАТ «Львівгаз» провело відбірковий турнір, на якому була визначена краща бригада аварійно-диспетчерської служби (АДС) у Львівській області. Нею стала бригада АДС Буського відділення, котрій і доручили представляти підприємство у фінальній частині Перших Всеукраїнських змагань газових аварійних служб.

Для всіх учасників змагань забезпечили рівні умови, у тому числі виконання однакових ситуацій і завдань в практичній частині конкурсу. Зокрема, конкурс відбувався у 6 етапів: перевірка технічного стану автомобіля АДС та його оснащення спецприладами і техзасобами, виявлення і локалізація витоків на надземному газопроводі і обладнанні, підземному сталевому і поліетиленовому газогонах, гасіння загоряння газу з подальшим усуненням витоку. Окрім цього, учасники змагались у вправності застосування засобів індивідуального захисту, знання теоретичної частини, а також вміння надати першу медичну допомогу постраждалим.

«Такі змагання вкрай потрібні, адже все відбувається, як і в реальному житті. Фахівці бригад «104» отримують шанс не лише показати свою майстерність та професіоналізм, а й перебрати досвід в інших команд. А у нашій службі ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, адже часто від цього залежать людські життя. Команда «Львівгазу» показала чудовий результат, незважаючи на усю складність умов», – зазначив голова Правління ПАТ «Львівгаз» Юрій Войсович.

За усіма етапами пильно слідкувала незалежна комісія, члени якої потім і визначили переможця за загальною кількістю балів. Аварійна бригада «Львівгазу» із результатом в 371 бал виборола почесне перше місце, друге місце посіла бригада «Рівнегаз» і третє – «Івано-Франківськгаз».

Тепер за звання кращої бригади у фіналі Всеукраїнського конкурсу 7 вересня на базі Марганецького полігону змагатиметься команда ПАТ «Дніпропетровськгаз» як переможець східного етапу, ПАТ «Чернігівгаз» – як найкраща команда у центральній частині країни та ПАТ «Львівгаз» – переможець у Західному регіоні.