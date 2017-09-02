Уже 13 вересня у Львові стартує 24 Форум видавців (ПРОГРАМА)

13-17 вересня відбудеться найбільша книжкова і літературна подія Центрально-Східної Європи – 24 Форум видавців у Львові

Учасниками цьогорічного форуму стануть близько 200 видавництв і книготорговельних організацій, понад 1100 авторів, інтелектуалів, художників і культурних діячів з України та інших країн. Фокусна тема цьогорічного форуму – Точка творення.

У раках Форуму видавців у Львові відбудеться 24 Національний книжковий ярмарок, Міжнародний літературний фестиваль, Церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», Всеукраїнський бібліотечний форум, Благодійна акція «Третій вік: задоволення від читання».

Програма заходів включає понад 800 літературних, мистецьких, освітніх і соціальних заходів, які відбудуться на 62 локаціях. У програмі – 24 тематичні напрямки: історія, мови/переклади, креативні індустрії та урбаністика, бізнес, освіта, медицина, мистецтво, медіа й інші.

Спеціальні гості Форуму: Генрі Марш (Велика Британія), Філіп Сендс (Велика Британія), Пітер Х. Фогтдаль (Данія), Ян Ваґнер (Німеччина), Вольф Москович (Ізраїль), Віктор Радуцький (Ізраїль), Богдан Анджей Здроєвський (Польща), Вітольд Шабловський (Польща), Ізабелла Хруслінька (Польща), Гжегож Касдепке (Польща), Алісія Гарріс (США), Ярослав Шимов (Чехія/Білорусь), Андрей Шарий (Чехія/Росія),Оксана Забужко, Сергій Жадан, Йосиф Зісельс,Уляна Супрун, Лілія Гриневич, Євген Нищук, Павло Клімкін.

Соціальні та благодійні заходи: Благодійна акція для пенсіонерів «Третій вік: задоволення від читання». Збирання книжок для потреб бібліотек Сходу України.

Офіційні заходи:

13 вересня. Офіційне відкриття 24 Форуму видавців у Львові. Огляд експозиції тільки для запрошених. Палац мистецтв. Початок – о 13.00

13 вересня. Урочисте відкриття 12 Львівського міжнародного літературного фестивалю. «Точка творення»: Вистава «Вавилон» театру «Дах», в рамках проекту «Нова опера», режисер Влад Троїцький. Клуб Малевич. Початок – о 19.00

14 вересня. Церемонія вручення премії «Найкраща книга Форуму», Львівська національна опера, Початок – о 19.00

15 вересня. Гала концерт «Пісні нашої молодості» в рамках благодійної акції «Третій вік: задоволення від читання», Львівська обласна філармонія, Початок о – 18.00

16 вересня. Ніч поезії та музики NON-STOP. Клуб !FEST Republic, Початок – о 22:00.

ПРОГРАМА ФОРУМУ ВИДАВЦІВ