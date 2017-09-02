Погода на вихідні

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 2-3 вересня, у Львові та області можливі грози з градом

2 вересня синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Лише в другій половині дня місцями можливі короткочасні дощі, грози, град. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 22 – 27° тепла.

3 вересня очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасні дощі, вранці та вдень місцями сильні. Грози, подекуди град. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12°, вдень 16 – 21° тепла.

А за даними сайту sinoptik.ua, 2 вересня у Львові опадів не буде. Похмурий ранок заміниться ясним днем, а ввечері небо знову затягнуть хмари. У неділю ж, за інформацією сайту, хмарна погода протримається у Львові увесь день. Уранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня має закінчитися. Більше опадів цього не очікується.