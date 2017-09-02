Кінцеву зупинку деяких приміських маршруток перенесли від Привокзального ринку на АС-3

Раніше маршрутки цих напрямків зупинялися біля Привокзального ринку

З 2 вересня автобуси пустомитівського та городоцького напрямків матимуть кінцеву зупинку на АС-3 на вул. Петлюри, 11. Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку ЛОДА Романа Кокотайла.

«У серпні ми провели конкурс перевізників на ці напрямки. Згідно з ухвалами міської ради маршрутки мають зупинятися на затверджених автостанціях, ці ухвали діяли і торік, але перевізники їх не виконували через неналежні умови на автостанціях», – розповів Роман Кокотайло.

За його словами, умови автостанцій не влаштовували насамперед пасажирів – мешканців областей і гостей міста.

«Окрім того, не налагоджене питання громадського транспорту безпосередньо у Львові, він дуже переповнений», – додав Кокотайло.

За даними ЛОДА, на маршрутах пустомитівського та городоцького напрямків працює щодня близько 200 маршруток.