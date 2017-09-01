Журналіст НТА, який потрапив в аварію, у важкому стані

Як повідомила головна редакторка телеканалу НТА Наталія Струк, журналіст телеканалу Олег Галів, який учора потрапив у ДТП у Старосамбірському районі, перебуває у стабільно важкому стані.

«Олег пережив ніч, критичний період – наступні 7 днів. Стан стабільно важкий. Біля нього є батьки і колеги. Багато писали про можливість допомогти. Поточні витрати на лікування Олега Телеканал НТА бере на себе», – зазначила Наталія Струк на своїй facebook-сторінці.

Ті, хто хоче долучитися до допомоги рідним Олега, можуть переказувати кошти на рахунок його мами, Галів Любові Романівни. № картки Приват Банку мами Олега: 4149 4978 6014 7570.

Водночас найскладніше зараз рідним Володимира Тибінки, який загинув унаслідок ДТП, – дружині, двом маленьким дітям і батькам. Старша донечка Володі нині мала йти у перший клас.

Парастас за загиблим відбуватиметься сьогодні о 19.00 в церкві Благовіщення на вул. Пасічній у Львові.

Якщо маєте бажання підтримати рідних Володі фінансово, повідомляємо номер картки його батька: ПриватБанк 4149437855726749, Бринецький Тарас Мар’янович.

Нагадаємо, ДТП, в якій загинув водій і постраждали журналісти телеканалу НТА, сталася вчора у Старосамбірському районі. Журналісти поверталися зі знімань засідання ради в Турці, де учасники АТО відстоювали своє право на земельні ділянки.

Унаслідок ДТП в оператора телеканалу Iвана Мазуренка – легкі забої. Він сидів збоку, біля водія. Найбільше постраждав Олег Галів, у нього відкрита черепно-мозкова травма з пошкодженнями щелеп і перелом гомілки. Стан ще одного постраждалого, Михайла Галущака – стабільний, середньої важкості.