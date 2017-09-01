Завершився ремонт вулиці Плугової

Сьогодні вночі на ній нанесуть розмітку і встановлять дорожні знаки

Як повідомили в Шевченківській райадміністрації, завершився капітальний ремонт вул. Плугової. Роботи виконувала підрядна організацію ТзОВ «Укрспецтрол» на замовлення Шевченківської РА. Вартість робіт – 1,5 млн. грн.

«Роботи з капітального ремонту розпочалися в червні і тривали до кінця серпня. На вул. Плуговій, на ділянці довжиною 378 м, ми вистелили тротуар новою плиткою площею 550 м кв. і встановили нове асфальтоване дорожнє покриття площею 2 296 м кв. Роботи виконувала підрядна організацію ТзОВ «Укрспецтрол» на замовлення Шевченківської РА. Вартість робіт – 1,5 млн. грн.

Також ЛМКП «Львівводоканал» замінив на цій ділянці свої мережі.

Зараз нам залишається нанести розмітку і встановити дорожні знаки. Ці роботи плануємо виконати сьогодні вночі», – розповів Михайло Космина, заступник голови Шевченківської РА.