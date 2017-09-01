Вигравай на старті подарунки від бренду ACRYL-PUTZ

З 1 вересня 2017 року компанія «Снєжка-Україна» розпочала всеукраїнський акційний проект «Вигравай на старті» зі шпаклівкою ACRYL-PUTZ ST10 START (20 кг).

Акція діятиме у будівельних торговельних точках України і триватиме впродовж трьох місяців до 30 листопада 2017 року, у якій можуть брати участь як індивідуальні споживачі, так і майстри , що безпосередньо виконують ремонтно-оздоблювальні роботи.

Основна умова акційної кампанії – придбати високоякісну шпаклівку ACRYL-PUTZ ST10 START (20 кг) з акційним стікером, всередині яких потрібно знайти виграшну фішку з унікальним акційним кодом і зареєструвати його за номером гарячої лінії: 0 800 500 822. Учасникам, яким пощастить знайти у мішку шпаклівки акційну картку зможуть виграти грошові сертифікати на суму 5000 грн, 3000 грн, 2000 грн на продукцію ТзОВ «Снєжка-Україна» або фірмові футболку, комбінезон, рулетку.

Тож, беручи участь в акції, споживач отримає не лише ідеально відремонтовані стіни й стелі, а ще зможе стати володарем цінних подарунків.