УКРОП: проїзд для школярів у транспорті  Львова має бути безкоштовним

Сьогодні, 1 вересня, у День знань голова фракції УКРОПу у Львівській міській раді Ігор Телішевський зареєстрував проект ухвали «Про безкоштовний проїзд учнів м. Львова на автобусних маршрутах загального користування та електротранспорті».

У проекті ухвали міської ради, зокрема, йдеться «про встановлення безкоштовного проїзду учнів на автобусних маршрутах загального користування та електротранспорті м. Львова щоденно з 07:00 до 20:00, за винятком вихідних, святкових днів і канікул, який діє за наявності учнівського квитка.

Перевізникам, які надають послуги з перевезень пасажирів на автобусних маршрутах загального користування м. Львова, забезпечити безкоштовне перевезення учнів загальноосвітніх шкіл та учнів навчальних закладів, підпорядкованих Львівській обласній раді у м. Львові», – йдеться в проекті ухвали від депутатів-укропівців.

Як прокоментував мотиви подання цього проекту ухвали її ініціатор Ігор Телішевський: «Питання функціонування громадського транспорту в місті наша фракція ініціює неодноразово – це стосується і якості перевезення, і вартості транспортних послуг, і логістики маршрутів. Сьогодні ми хочемо закцентувати особливу увагу на перевезенні школярів, адже для чималої кількості сімей, витрати ще й на транспорт для дітей є занадто великою статтею витрат. Будемо спілкуватись з нашими колегами у сесійній залі, щоб вони підтримали нашу ініціативу.

Нагадаю, в Івано-Франківську школярі мають можливість їздити безкоштовно вже другій рік поспіль», – повідомив Ігор Телішевський.