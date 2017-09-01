Україна запровадить нові правила перетину кордону для громадян країн, які становлять для неї ризики

З 1 січня 2018 року Україна запроваджує правила перетину кордону для громадян з країн, які становлять ризики для України, за біометричними паспортами. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час спілкування з представниками засобів масової інформації в ході робочої поїздки на Харківщину.

«Найближчими годинами має бути оприлюднено рішення РНБОУ, яким передбачається, що починаючи з 1 січня 2018 року перетин кордону з країн, які становлять ризики для України, має бути здійснений за біометричними паспортами. Або в тих, у кого їх немає, мають бути зафіксовані біометричні дані на кордоні», – зазначив Президент.

Перелік відповідних країн затверджує Кабінет Міністрів України.

Глава держави повідомив, що прискореними темпами створюється система фіксації біометричних даних в пунктах пропуску через державний кордон.

«Це не означає, що буде заборона, але під час перетину кордону пункти пропуску мають бути оснащені відповідним обладнанням і буде забезпечення фіксація цих біометричних даних», – підкреслив глава держави.

За словами Президента, процедура проходитиме в три етапи. Перший – людина може подати попереднє повідомлення про те, що вона збирається в Україну і перетнути кордон, відповідно – база даних і прикордонники будуть до цього готові. Другий – безпосередня фіксація даних на кордоні, біометричного паспорта, або біометричних даних, і третій – фіксація людини в місці, де вона планує перебувати.

«Вважаю, що це практика, яка розповсюджена. В умовах, коли країна є об’єктом військової агресії з боку РФ, ця практика є цілком виправданою», – зазначив Порошенко.

Він додав, що «це дасть змогу повноцінно запрацювати єдиній національній системі біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства».

Президент підкреслив, що у реалізації цього комплексу заходів важлива роль відводиться Центрам надання адмінпослуг. Для цього буде здійснене розширення потужностей існуючих Центрів і будівництво нових, в першу чергу поблизу місць розташування контрольних пунктів в’їзду-виїзду.