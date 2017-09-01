У Львові реставрують рельєфи з костелу Лазаря (фото)

Чотири рельєфи XVII століття з зовнішньої стіни костелу Лазаря відреставрують до кінця цього року. За словами начальниці управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лілії Онищенко, вони були в дуже поганому стані.

«Вони були покриті шарами фарби та графіті. Реставрувати на місці їх було неможливо, тому рельєфи демонтували і перевезли на кераміко-скульптурну фабрику», – розповіла «Львівській газеті» Лілія Онищенко.

Наразі їх розчистили від нашарувань фарби та невдалої реставрації, а далі доповнять втраченими частинами. Повернуться на своє місце рельєфи вже наступного року, після того, як виконають благоустрій алеї та освітять її. До того часу їх зберігатимуть у костелі Лазаря.

У 2016-2017 роках за гроші міського бюджету реставрують зовнішню стіну костелу, на якій і були рельєфи. Виконує роботи ТзОВ «ЕТАЛОН-КОМ», загальна вартість проекту – 1,14 млн грн. Кошти на реставрацію рельєфів виділило Міністерство культури та національної спадщини Польщі.