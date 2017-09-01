У Львові міністр оборони розповів, яким буде військовий ліцей у Червонограді

Сьогодні, 1 вересня, міністр оборони України Степан Полторак перебуває з візитом у Національній академії сухопутних військ у Львові

Під час свого виступу перед курсантами він розповів, яким буде військовий ліцей у Червонограді.

«Патріотів потрібно виховувати з дитинства. За ініціативи голови Львівської облради Олександра Ганущина та голови ЛОДА Олега Синютки, після прийняття рішення Президентом України, підготовки відповідного наказу, прийняли рішення про створення ліцею. Ліцей, який відкриють у Червонограді, буде потужним резервом для Академії сухопутних військ. Зараз триває організаційна робота щодо початку його діяльності. Там будуть готуватися діти до служби в армії, пишатися тим, що вони українці і тим, що вони майбутні офіцери», – зазначив Степан Полторак.

Зазначимо, ліцей планують відкрити 1 вересня 2018 року на базі колишньої загальноосвітньої школи-інтернат при Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

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