У львівській квартирі виявили тіло чоловіка

Правоохоронці встановлюють обставини смерті львів’янина

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, сьогодні, 1 вересня, на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців одного з будинків по вулиці Ангеловича у Львові про те, що з сусідської квартири чути різкий неприємний запах, а господаря вже майже тиждень ніхто не бачив.

У помешканні правоохоронці виявили тіло власника квартири без ознак життя. На місці працює слідчо-оперативна група, наразі поліцейські встановлюють обставини смерті чоловіка, призначено низку експертиз, вирішують питання про відкриття кримінального провадження.