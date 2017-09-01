Польський режисер Кшиштоф Зануссі знімає фільм на Львівщині (ВІДЕО)

У Львові зйомки відбуватимуться 3-4 вересня

Сьогодні, 1 вересня, у селі Свірж Перемишлянського району польський кіно- та театральний режисер Кшиштоф Зануссі розпочав зйомки свого нового фільму. Тут зніматимуть одну з найскладніших сцен повнометражної художньої стрічки «Ефір», – осудження та страту головного героя. Також на околицях Свіржа зніматимуть і наймасовішу сцену з військовими баталіями.

Стрічка «Ефір» – це історія про військового лікаря, який на початку ХХ століття проводить наукові експерименти з метою отримати владу над іншими людьми. Дія фільму розгортається в часи Першої світової війни на кордоні Австро-Угорської імперії, на теренах української Галичини та Поділля.

«Це фільм про дивні досліди. З одного боку ефір знімає біль, хоча експерименти з болем завжди небезпечні. Це фільм про прагнення людини підкорювати собі інших людей. І цим він нагадує історію Фауста. Це дуже європейський міф, поширений у європейських культурах», – розповідає Кшиштоф Зануссі.

Головні ролі у фільмі виконують відомі актори Яцек Понедзялек з Польщі, Жольт Ласло з Угорщини та молодий український актор Остап Вакулюк. Для зйомок у стрічці також запрошені й інші актори – Станіслав Колокольніков, Марія Рябошапка, Олександр Логінов, Остап та Дмитро Ступка.

В фільмі будуть два головні герої: небезпечний диявольський лікар та молодий український хлопець, який уособлюватиме все хороше.

За словами польського режисера, який також виступив автором сценарію кінокартини, творці фільму хотіли також підняти питання віри і науки.

«Наука у багатьох людей зайняла місце релігії і віри, а я хочу сказати, що це абсолютна помилка. Віра займає зовсім інше місце у нашому житті, ніж наука», – сказав Зануссі і додав, що наука не може претендувати на те, щоб стати новою релігією.

В Україні будуть проведені постановочні зйомки високого рівня складності з використанням спецефектів, піротехнічних ефектів, за участі тварин, каскадерів і великої кількості акторів у масових сценах.

На Львівщині «Ефір» зніматимуть тиждень: 3 та 4 вересня зйомки відбуватимуться і в самому місті Лева – в казармах на вулиці Кривоноса та на території тюрми на Лонцького.

«Цей фільм не стосується політики. У картині порушуються загальнофілософські питання», – запевнив Кшиштоф Зануссі.

Наразі бюджет стрічки становить – 2,7 млн євро. Інвестиції в кінокартину з української сторони становлять 20%, з польської – 56%, Литва співфінансує в розмірі 10%. Решту суми надає Угорщина.

Проект «Ефіру» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та створюється за підтримки Польського Інституту та Міністерства культури Польщі, Угорського й Литовського кіноінститутів. Серед продюсерів – Януш Вахала (Польща), Олена Фетісова та Володимир Козир (Україна), Джудіт Тус (Угорщина) та Уляна Кім (Литва).

Картина вийде на екрани восени 2018 року.