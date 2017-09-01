На Тернопільщині віднайшли масове поховання полеглих у І Світовій війні (фото)

Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, спільно з партнерами ДП «ОАСУ Подільська археологія» з міста Тернопіль виявили на горі Лисоні масове санітарне військове поховання. Про це інформує сайт “Долі”.

«Під час пошукових робіт працівниками КП ЛОР «Доля» та нашими партнерами із підприємства «Подільська археологія» було виявлено масове санітарне військове поховання. За віднайденими артефактами вдалося з’ясувати, що тут поховані вояки різних воюючих сторін – військові Австро-Угорської монархії, німецької кайзерівської та російської імперської армій. Ми свідомі того, що серед захоронених тут, на Лисоні, вояків найвірогідніше є чимало українців, які були у війську як Австро-Угорщини, так і в російських полках», – розповів секретар Державної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, директор комунального підприємства Львівської обласної ради «Доля» Святослав Шеремета.

«Виявлене поховання було у звичайному воєнному фронтовому окопі. Очевидно, що його створили вже після воєнних баталій, оскільки останки в похоронних ямах – у хаотичному порядку: скинені будь-як один на одного, а не лежать, як це буває в процесі урочистого поховання. За попередніми даними, в чотирьох розкопаних ямах є понад 50 людських останків. Остаточну їх кількість буде з’ясовано після завершення ексгумації», – додав він.

Також Святослав Шеремета зазначив, що усі віднайдені останки урочисто, з військовими почестями, перепоховають у місті Бережани на Меморіальному кладовищі жертв Першої світової війни. Адже не факт, що полеглі вояки були поховані за християнським обрядом, тобто із заупокійною панахидою та похоронним Богослужінням.

Працівники меморіально-пошукового підприємства «Доля», що при Львівській обласній раді, спільно з партнерами ДП «ОАСУ Подільська археологія» з міста Тернопіль проводять розкопки масового санітарного поховання полеглих у боях на горі Лисоня (Тернопільська область) влітку 1916 року.

Територію у верхів’ї каменевидобувного кар’єру на горі Лисоня пошуковці з «Долі» й надалі досліджуватимуть на предмет виявлення інших схожих санітарних захоронень.