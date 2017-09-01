На перехресті Зеленої та Липової Алеї на дорогу впала опора електромережі

На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні на перехресті вул. Зелена – Липова Алея, о 15.58 на проїжджу частину дороги впала опора електричної мережі. Ніхто з перехожих і транспортних засобів, на щастя, не постраждав. Проте в русі тролейбусів № 25 і № 11 відбулися зміни.

«На місці подій працюють ремонтні ЛКП «Львівелектротранс», зокрема служба обслуговування контактної мережі. Також залучено відповідно техніку для усунення наслідків аварійного падіння опори електромережі. Прогнозований час ліквідації наслідків аварії до 17.30 год», – повідомив Іван Бондар, начальник відділу інформації та зав’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

За його словами, у зв’язку з аварійною ситуацією тролейбус № 11 тимчасово не курсує, а тролейбус № 25 курсує за зміненим маршрутом: Автовокзал – вул. Шота Руставелі.