На Львівщині знищено майже 750 га борщівника Сосновського

Від початку року на Львівщині провели заходи зі знищення борщівника Сосновського на площі більш ніж 740 га, з яких на площі 245 га, у межах Дрогобицького, Мостиського, Стрийського та Турківського районів, проведено повторні етапи заходів. Найбільші осередки бур’яну зафіксовано у Турківському (218 га) та Старосамбірському (115 га) районах.

Борщівник негативно впливає на біорізноманіття. Він доволі агресивно витісняє місцеві види не лише трав’яних, а й деревних порід, монополізує територію. У борщівника Сосновського отруйний сік, який викликає важкі фотохімічні опіки у людей і тварин. Найбільша кількість постраждалих фіксується у літні місяці, адже саме в період спеки найбільш ймовірним є контакт людини із отруйною рослиною.

Якщо борщівник Сосновського росте поряд, намагайтеся його знищити, але обов’язково дослухайтеся до таких порад:

– ніколи не ведіть боротьбу, не захистивши шкіру й очі, адже від моменту потрапляння соку на шкіру до виникнення хімічного опіку може минути значний період часу;

– пам’ятайте, що сік борщівника стає небезпечним і здатним спричиняти опіки під дією сонячних променів;

– найкращими методами боротьби з борщівником є скошування в період цвітіння двічі на рік, оскільки після першого скошування зазвичай відбувається регенерація рослини та повторне цвітіння;

– ефективним також є зрізання лопатою основи борщівника на рівні близько 10 см нижче рівня ґрунту.

Водночас нагадуємо, що оренда земельних часток (паїв) передбачає відповідальність орендарів за знищення борщівника Сосновського в їх межах та у придорожніх смугах, які прилягають до орендованих територій.