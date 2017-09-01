На Львівщині створено 34-ту об’єднану територіальну громаду

Нею стала Кам’янка-Бузька ОТГ

Нещодавно Львівська обласна державна адміністрація звернулася у Центральну виборчу комісію щодо призначення виборів у ще одній об’єднаній територіальній громаді з Львівщини – Кам’янка-Бузькій. Ця громада стала уже 34 ОТГ в області. Про це інформує Офіс реформ у Львівському РВ АМУ.

Коли у Кам’янка-Бузькій ОТГ відбудуться перші вибори, наразі невідомо. Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода не виключає, що за наявності коштів, ЦВК може призначити перші вибори в ОТГ ще у грудні. Адже наприкінці серпня на такі вибори чекали вже 23 громади з усієї України, а ще близько 60 перебували на різних стадіях завершення процедур добровільного об’єднання.

Нагадаємо, перші вибори провели вже у 25 ОТГ Львівщини. Ще у 8 вони відбудуться 29 жовтня.