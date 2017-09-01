Львів’ян кличуть на «Суботню тусовку»

Завтра, 2 вересня, відбудеться «Суботня тусовка: прибираємо ZAVOД»

Її метою є перетворити локацію Заводу «РЕМА» на комфортне місце для кожного. Щоб привести до ладу локацію (вул. Заводська, 31), на якій відбуватиметься цьогорічний Форум електронного врядування 451Е, управління ІТ департаменту розвитку Львівської міської ради запрошує охочих взяти участь у «Суботній тусовці: прибираємо ZAVOД», яка відбудеться вже завтра.

«Ми проведемо коротку екскурсію, покажемо людям сам завод, а після цього проведемо спільне прибирання. До цього процесу приєднуються такі соціально активні кола, як «Галицька здоба», ІТ-компанія «Ciklum», дизайнери, художники, інженери, фотографи та інші креативні індустрії, які мешкають на «ZAVOД». Також ми запрошуємо представників засобів масової інформації», – зазначила головний спеціаліст управління ІТ департаменту розвитку ЛМР Вікторія Олішевська.

Зголоситися до прибирання заводу РЕМА, де згодом відбудеться Форум електронного врядування 451Е, можна тут.

Детальніше – на сторінці події у Facebook.